POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche in Häuser und Lauben

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Auf der Hardtstraße sind unbekannte Täter am Dienstag in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf, gelangten so ins Gebäude und durchsuchten es oberflächlich nach Diebesgut. Die Täter entkamen mit Bargeld als Beute. Der Einbruch geschah zwischen 11 Uhr und 20 Uhr.

Gladbeck:

In der vergangenen Nacht (von Dienstag auf Mittwoch) sind in einer Kleingartenanlage an der Buersche Straße mehrere Lauben aufgebrochen worden. Der Polizei liegen bislang neun Anzeigen vor. Nach ersten Erkenntnissen haben die unbekannten Täter einige Türen aufgehebelt - und Werkzeug gestohlen. Was genau alles erbeutet wurde, steht noch nicht fest. Der Tatzeitraum liegt zwischen 2 Uhr und 5 Uhr in der Nacht, gegen 3.30 Uhr wurde ein Alarm ausgelöst. Wer etwas Verdächtiges mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Haltern am See:

Am frühen Dienstagabend wurde "In der Borg" in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten Räume im Erd- und Obergeschoss nach Diebesgut. Erbeutet wurden Bargeld und Schmuck. Die Tatzeit liegt zwischen 17.45 Uhr und 19.25 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die vor allem in dieser Zeit Verdächtiges mitbekommen haben und Hinweise geben können.

Hinweise nimmt die Polizei jederzeit unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

