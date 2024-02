Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zeugen nach versuchtem Handtaschenraub gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Täter wollte am Dienstag einer 77-jährigen Frau aus Bottrop die Handtasche entreißen. Die Seniorin wurde dabei leicht verletzt. Der Täter flüchtete - ohne Beute. Nach dem Mann wird gesucht. Außerdem hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 77-Jährige gegen 11.30 Uhr am Pferdemarkt - zwischen Café Extrablatt und der Sparkasse - unterwegs. Plötzlich näherte sich eine Person von hinten, griff nach dem Henkel der Handtasche und rannte los. Der Bottroperin gelang es, die Tasche weiter festzuhalten und schrie den Mann an, der daraufhin losließ und Richtung Busbahnhof flüchtete. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, ca. 1,60m bis 1,70m groß, mittelblondes kurzes Haar, dunkle Bekleidung. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen oder dem Vorfall selbst machen können. Wer etwas weiß, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

