Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zwei Kinder bei Auffahrunfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Dorstener Straße wurden zwei Kinder leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Die beiden Autofahrer, ein 54-Jähriger Schermbecker und eine 29-jährige Dorstenerin, standen am Dienstag um 18.35 Uhr, in Höhe der A 52, an einer Ampel. Beim Anfahren kam es zum Auffahrunfall, wobei der Schermbecker der Dorstenerin von hinten auffuhr. Die beiden Kinder befanden sich im Fahrzeug der 29-Jährigen. Der Wagen des Schermbeckers war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

