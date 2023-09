POL-HS: Rasenroboter entwendet

Erkelenz-Holzweiler (ots) - Am 9. September (Samstag) ereignete sich auf der Kreisstraße 7 ein Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden, einer davon schwer. Gegen 16.30 Uhr fuhr ein Mann aus Kerpen mit seinem Pkw aus Holzweiler kommend in Richtung Landstraße 117, wo er nach links in Fahrtrichtung Titz abbog. Zur gleichen Zeit näherte sich aus Richtung Katzem kommend ein Wagen dem Einmündungsbereich der K ...

