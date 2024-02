Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Herten

Ein unbekannter Mann entwendet am Sonntag, um 19:30 Uhr, einen grauen Mercedes 200E (Baujahr 1993) vom Gelände eines Autohändlers am Ostring. Das Gelände ist videoüberwacht. Auf den Aufnahmen ist zu erkennen, dass ein Mann mit Kapuze auf dem Kopf den Wagen entwendete. Zuvor hatte er Kennzeichen von einem anderem Fahrzeug an dem Auto montiert. Letztendlich fuhr er auf der Westerholter Straße in Richtung A43 weg.

Recklinghausen

Über die Terrassentür verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Eichenweg. Am Montagvormittag hebelten sie die Tür auf und durchsuchten alle Räume nach Diebesgut. Mit Bargeld flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Mit Bargeld als Beute flüchteten Einbrecher nach einem Einbruch am Montag zwischen 10:00 Uhr und 14:30 Uhr. Sie beschädigten die Wohnungseingangstür massiv und verschafften sich so Zutritt zu Wohnräumen am Königswall. Die Wohnräume wurden nach Beute durchsucht, sämtliche Türen und Schränke geöffnet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell