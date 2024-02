Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unbekannte rauben Jugendlichem Bargeld

Recklinghausen (ots)

Zwei unbekannte Männer näherten sich von hinten einem 17-Jährigen aus Castrop-Rauxel an der B235 (Höhe Maximilian Kolbe-Haus) an einer Ampel. Sie sprachen ihn an und forderten den Jugendlichen unter Vorhalt eines Messers auf mit ihnen zur Straße "Alter Kirchplatz" zu gehen. Hier zwangen sie den Castroper ihnen das Bargeld auszuhändigen. Anschließend flüchteten die beiden in Richtung "Auf der Umflut". Der Jugendliche blieb unverletzt.

Personenbeschreibungen: 1. Tatverdächtiger: männlich, ca. 1,80m groß, etwas korpulenter, schwarzer Pullover mit weißem Aufdruck der Marke Alpha Industries, helles Messer, schwarze Maskierung 2. Tatverdächtiger: männlich, ca. 1,85m groß, schlank, schwarze Maskierung mit weißem Nike Zeichen

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell