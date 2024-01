Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Girls-Day 2024 - Die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden macht mit!

Kirchheimbolanden (ots)

Am 25.04.2024 ist es wieder soweit: es ist Girls-Day! Auch die Polizeidirektion Worms - mit den Standorten Kirchheimbolanden, Alzey und Worms - nimmt teil und öffnet Schülerinnen ihre Türen, um für den Polizeiberuf zu begeistern. Euch erwartet ein attraktives Programm, wie die Vorführung der Diensthundestaffel, ein echtes Einsatztraining zum Mitmachen, Einblicke in den Polizeialltag, die Besichtigung der Polizeidienststelle - natürlich auch ein Blick in die Gewahrsamszellen - und Vieles mehr! Natürlich nehmen wir uns auch ausreichend Zeit, um auf Eure Fragen einzugehen. Ihr habt also die Gelegenheit, aus erster Hand Informationen rund um den Polizeiberuf und insbesondere das Bewerbungs- und Einstellungsverfahren bei der Polizei Rheinland-Pfalz zu erhalten.

Du wohnst im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden und hast Interesse, den Tag bei uns zu verbringen? Dann bewirb dich bis zum 04.04.2024 per E-Mail mit

- vollständigem Namen - Geburtsdatum - Wohnanschrift - Schule und Klassenstufe - telefonische Erreichbarkeit eines Erziehungsberechtigten

an PIKirchheimbolanden.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de.

Die Zahl der Teilnehmerinnen ist begrenzt, sichere deshalb am besten jetzt schon deinen Platz! Wir freuen uns auf dich!

Informationen zum Polizeiberuf, zu den Karrieremöglichkeiten bei der Polizei und zu dem Bewerbungsverfahren finden sich unter: https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell