POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kirchheimbolanden (ots)

Am Dienstmorgen kommt es auf der L386 zwischen Bastenhaus und Kirchheimbolanden zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 46-jährige PKW-Fahrer befuhr die L386 aus Richtung Bastenhaus kommend in Fahrtrichtung Kirchheimbolanden. Die Fahrbahn war in einer Rechtskurve in einem Gefällestück unerwartet bei einer Lufttemperatur von 5 Grad spiegelglatt. Beim Befahren der glatten Fahrbahn drehte sich der PKW und kam auf die Gegenfahrspur. Hierbei kollidierte der PKW mit dem entgegenkommenden 42-jährigen LKW-Fahrer. Der Fahrzeugführer des PKWs erlitt leichte Verletzungen und es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Kurz nach dem oben beschriebenen Verkehrsunfall kam ein weiterer 25-jähriger PKW aufgrund der vorherrschenden Glätte an derselben Örtlichkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Am PKW entsteht Sachschaden. Zwecks Unfallaufnahme, Bergung der beiden nicht fahrbereiten PKWs und zur Verhinderung weiterer Verkehrsunfälle musste die Strecke für mehrere Stunden vollgesperrt werden. Durch die Straßenmeisterei wurde auf der Strecke Streumittel ausgebracht.

