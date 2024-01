POL-PIKIB: Kirchheimbolanden- Vermisster 68-Jähriger aus Kirchheimbolanden leblos aufgefunden

Kirchheimbolanden / Ramsen (ots) - In der Nacht von Montag (15.01.24) auf Dienstag (16.01.24) kam es in der Alfred-Koch-Straße in Ramsen zunächst zu einem Brand im Bereich eines Carports. Gegen 2 Uhr war das Feuer aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen und griff im weiteren Verlauf auf zwei angrenzende Wohnhäuser über. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Neben dem Carport und den angrenzenden ...

mehr