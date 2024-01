Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Carportbrand mit Übergriff auf 2 Wohngebäude

Kirchheimbolanden / Ramsen (ots)

In der Nacht von Montag (15.01.24) auf Dienstag (16.01.24) kam es in der Alfred-Koch-Straße in Ramsen zunächst zu einem Brand im Bereich eines Carports. Gegen 2 Uhr war das Feuer aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen und griff im weiteren Verlauf auf zwei angrenzende Wohnhäuser über. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Neben dem Carport und den angrenzenden Gebäuden war ein darunter geparktes Auto ebenfalls betroffen. Die beiden Wohnhäuser sind gegenwärtig nicht bewohnbar. Drei Bewohner mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach erster Schätzung entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell