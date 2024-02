Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/Oer-Erkenschwick: 81-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf dem Landwehring ist am Montagnachmittag eine 81-jährige Autofahrerin verunglückt. Die Frau aus Datteln war gegen 14.20 Uhr in Richtung Oer-Erkenschwick unterwegs als sie plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Zeugen halfen der Frau aus dem Auto - und alarmierten die Rettungskräfte. Die 81-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Da ein technischer Defekt am Auto derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, wurde das Auto abgeschleppt und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste der Landwehrring in beide Richtungen gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell