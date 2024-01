Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Jugendliche verletzten 16-Jährigen und rauben Bargeld

Mönchengladbach (ots)

Am Montagabend, 29. Januar, hat eine Gruppe Jugendlicher einen 16-Jährigen an der Straßen Morr in Schrievers ausgeraubt und verletzt.

Nach eigenen Angaben hielten sich der 16-Jährige und ein Freund gegen 19.30 Uhr zunächst an einem Kiosk an der Straße Morr auf. Dort seien sie von vier männlichen Jugendlichen angesprochen worden. Auf die Ansprache habe man nicht reagiert und sei dann in Richtung Friedhof gegangen. Die Jugendlichen seien ihnen gefolgt. Auf einem der Wege des Friedhofs habe dann einer der Jugendlichen dem 16-Jährigen unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Anschließend sei er von zwei anderen Jugendlichen festgehalten worden. Das vierte Gruppenmitglied habe die Situation lediglich beobachtet. Der Jugendliche, der zugeschlagen habe, habe den 16-Jährigen dann mehrmals geschlagen und die Herausgabe von Geld gefordert. Aus Angst weiter geschlagen und verletzt zu werden, sei man der Aufforderung gefolgt. Anschließend habe sich die Gruppe dann zu Fuß entfernt. Der 16-Jährige ging zunächst nach Hause. Eine Erziehungsberechtigte brachte ihn dann zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus und verständigte die Polizei.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Sie sind zwischen 14 und 18 Jahre alt. Der Jugendliche, der zugeschlagen hat, trug eine blaue Jacke und eine Basecap. Von den beiden Personen, die den 16-Jährigen festgehalten haben, hatte einer ebenfalls eine Basecap an und der andere hat lockige Haare.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/ oder Angaben zu den Verdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell