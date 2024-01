Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickdieb gibt sich als Wasserwerker aus und entwendet Schmuck

Mönchengladbach (ots)

Ein Mann hat sich am Samstag, 27. Januar, als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und eine 82-jährige Frau in der Gladbacher Innenstadt bestohlen.

Die Seniorin war gegen 11 Uhr von einem Einkauf zu ihrer Wohnungstür zurückgekehrt, als ein Mann sie dort von hinten ansprach. Er sagte, dass er von den Stadtwerken komme und etwas mit den Wasserleitungen nicht in Ordnung sei und man das Problem überprüfen müsse. Daraufhin ging die Seniorin mit dem Mann in ihre Wohnung. Sie gingen gemeinsam ins Badezimmer. Dort erteilte ihr der Mann den Auftrag, die Duschbrause laufen zu lassen, während er an anderer Stelle in der Wohnung die Leitungen überprüfen würde. Kurz darauf kam der Mann zurück in das Badezimmer und verlangte Geld für die angebliche Reparatur. Als die 82-Jährige ihm mitteilte, dass sie kein Bargeld habe, ging der Mann. Im Nachgang stellte die Seniorin fest, dass aus ihrer Wohnung Schmuck entwendet wurde und sie verständigte die Polizei.

Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: Er ist circa 50 bis 60 Jahre alt. Dazu trug er dunkle Kleidung und eine Mütze. Der Mann sprach deutsch, aber telefonierte in einer anderen Sprache. (jl)

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch oft vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu. Weitere Präventionshinweise finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell