POL-MG: Betrug an 87-jähriger Frau durch "falsche Polizisten"

Mönchengladbach (ots) - Am Wochenende sind bei der Polizei 18 Einbrüche in Kellerräume von Mehrfamilienhäusern angezeigt worden. An der Dorfbroicher Straße in Rheydt wurde eine Zeugin am Freitag, 26. Januar, um 5.30 Uhr durch laute Geräusche im Hausflur aufmerksam und alarmierte die Polizei. Im Keller hatten unbekannte Täter vier Kellerverschläge gewaltsam geöffnet und waren ohne Beute geflüchtet. Die Zeugin sah ...

