BPOLD-B: Verbotene Pyrotechnik bei Grenzkontrollen beschlagnahmt

Brandenburg - Ahrensfelde (ots) - Am Samstagmorgen stellten Einsatzkräfte einen Mann am Bahnhof Ahrensfelde, nachdem er ein hochwertiges Mobiltelefon einem Reisenden entwendet haben soll. Gegen 4:40 Uhr beobachteten Einsatzkräfte einen Mann dabei, wie er sich in der S-Bahn der Linie S7 neben einen schlafenden Reisenden setzte und sich an deren Taschen zu schaffen machte. Einsatzkräfte nahmen den Mann noch vor Ort fest ...

