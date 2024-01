Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person und weiteren drei leichtverletzten Personen

Mönchengladbach (ots)

Am 28.01.2024, um 18.53 Uhr, kam es an der Kreuzung Dahlener Straße/Feldstraße zu einem Verkehrsunfall. Am Unfall waren zwei Pkw beteiligt, in denen sich jeweils mehrere Personen befanden. Ein 53 Jahre alter Mann aus Mönchengladbach befuhr die Feldstraße in Richtung Dahlener Straße und hielt seinen Pkw an der Dahlener Straße vor der rotlichtzeigenden Ampel an. Vermutlich in der irrigen Annahme, dass die Ampel auf Grünlicht geschaltet habe, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein, um die Dahlener Straße in Richtung Morr zu überqueren. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 40 Jahre alter Mann aus Mönchengladbach die Dahlener Straße aus Richtung Stadtwaldstraße in Richtung Rheydt-Zentrum. Im Fahrzeug befand sich noch seine 38 Jahre alte Ehefrau sowie ihre drei Kinder im Alter von 3, 12, und 16 Jahren, die auf der Rückbank saßen. Für den 40-Jährigen wies die Ampel Grünlicht auf. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Beim Unfall verletzte sich der 40 Jahre alte Mann schwer, aber nicht lebensgefährlich. Er hatte Schmerzen im Brustbereich. Seine Ehefrau, seine 3 und 16 Jahre alten Kinder wurden leichtverletzt. Im Fahrzeug des 53-Jährigen befanden sich ebenfalls noch zwei weitere Personen. Hier blieben alle unverletzt. Alle verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr musste bis zum Ende der Unfallaufnahme um 20.05 Uhr abgeleitet werden.

