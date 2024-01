Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 18 Einbrüche in Kellerräume im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am Wochenende sind bei der Polizei 18 Einbrüche in Kellerräume von Mehrfamilienhäusern angezeigt worden.

An der Dorfbroicher Straße in Rheydt wurde eine Zeugin am Freitag, 26. Januar, um 5.30 Uhr durch laute Geräusche im Hausflur aufmerksam und alarmierte die Polizei. Im Keller hatten unbekannte Täter vier Kellerverschläge gewaltsam geöffnet und waren ohne Beute geflüchtet. Die Zeugin sah ein dunkles Auto davonfahren.

In einem Mehrfamilienhaus an der Richard-Wagner-Str. in Dahl, brachen unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag, 25. Januar, auf Freitag, 26. Januar, insgesamt sechs Kellerräume auf und erbeuteten mindestens Bekleidung und Küchengeräte.

An der Bayernstraße stahlen Einbrecher aus einem Keller zwischen Donnerstag, 25. Januar, um 12 Uhr und Freitagmittag, 26. Januar, Werkzeugmaschinen.

Etwa im selben Tatzeitraum brachen unbekannte Täter am Bäumchensweg im Stadtteil Schmölderpark drei Kellerverschläge auf. Ob sie Beute machten, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Ohne Beute flüchtete der Täter, der an der Kurfürstenstr. 22 in Heyden drei Kellerverschläge aufgebrochen hat. Eine Zeugin entdeckte den Einbruch am Samstag, 27. Januar. Er kann sich aber bereits früher - seit Samstag, 20. Januar, - ereignet haben.

Am Samstag, 27. Januar, riefen Mieter die Polizei außerdem zur Liebigstraße in Lürrip. Dort fehlt aus einem Kellerabteil ein E-Scooter. Auch in diesem Fall kann der Einbruch bereits früher stattgefunden haben.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290.

Sie empfiehlt Mietern in Mehrfamilienhäusern: Lassen Sie keine Unbefugten ins Haus. Drücken Sie nicht einfach die Haustür über die Gegensprechanlage auf. Verschließen Sie die Haustür, Kellerfenster, Kellertüren und die Kellerräume selbst sorgfältig. Bewahren Sie im Keller keine Wertgegenstände auf. (km)

