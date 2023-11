LPI-SLF: Anzeige gegen 16-Jährigen nach Bedrohung

Saalfeld (ots) - Am gestrigen Abend kam es gegen 20:40 Uhr in Saalfeld im Bereich des Marktes / Fleischgasse zu einer Körperverletzung zwischen zwei Personen. Ein 21-Jähriger wurde durch einen unbekannten männlichen Täter mehrfach in das Gesicht geschlagen, sodass dieser verletzt wurde. Als Zeugen der Tat die Polizei riefen, floh der Tathandelnde. Der Geschädigte wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus ...

