Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Büroräume in Odenkirchen-West und der Innenstand

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag und Montag, 29. Januar, in die Räume einer Firma auf einem Werkgelände am Marie-Bernays-Ring eingebrochen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sich die Täter zwischen Freitagabend, 18.30 Uhr, und Montagmorgen, 6.45 Uhr, der Firma. Dann kletterten sie über einen Zaun, um auf das Gelände zu gelangen. Anschließend hebelten sie im Erdgeschoss des Komplexes ein Fenster auf und gelangten so in die Innenräume. Dort brachen sie dann gewaltsam in mehrere Büroräume ein und durchsuchten Schubladen und Schränke nach Wertgegenständen. Ob sie etwas entwendet haben, steht bisher nicht fest.

Einbrecher haben sich außerdem zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 7 Uhr, gewaltsam Zugang zu den Büroräumen eines Vereins an der August-Pieper-Straße verschafft. Nach bisherigem Ermittlungsstand hebelten sie zunächst ein Kellerfenster an dem Haus auf. Anschließend brachen sie in mehrere Büros in dem Gebäude ein und suchten dort nach Wertgegenständen. Dabei entwendeten sie unter anderem Bargeld.

Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell