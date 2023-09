Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation zu Einsatzmaßnahmen mit Fußballbezug am 26. September 2023

Jena (ots)

In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Erfurt führte die Landespolizeiinspektion Jena mit eigenen und unterstellten Einsatzkräften am heutigen Tag, beginnend 06:00 Uhr, umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen mit Bezug zu den organisierten Fußballfanszenen der Vereine FC Rot-Weiß Erfurt und FC Carl Zeiss Jena durch. Grundlage des Verfahrens ist ein Landfriedensbruch am 03.03.2023 in Bad Berka, an dem sich mehr als 100 gewaltbereite/-geneigte Personen beider Szenen beteiligten. Insgesamt wurden zwölf Objekte in Jena, Weimar, Erfurt, Arnstadt, Eisenach sowie Naumburg durchsucht. Bei den Durchsuchungen konnten umfangreiche Beweismittel, digitale Speichermedien sowie etwaige Tatmittel, aufgefunden und sichergestellt werden, welche nunmehr in das Ermittlungsverfahren einfließen.

