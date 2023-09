LPI-J: Versucher Ladendiebstahl - ein Täter gefasst

Weimar (ots) - Am Montagmittag rangierte eine 44jährige mit ihrem VW in der Straße Frauenplan und übersah dabei das hinter ihr befindliche Straßenschild. Die Frau stieß mit der hinteren Stoßstange leicht gegen den Mast, wodurch dieser im Anschluss schief stand. Am Pkw entstand leichter Sachschaden von etwa 200 Euro. Da das Verkehrszeichen aus der Verankerung gelöst wurde, entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. ...

