Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mehrere Laubenaufbrüche in Kleingartenanlage

Recklinghausen (ots)

Am Wochenende erhielt die Polizei Kenntnis von mehreren aufgebrochenen Gartenlauben in einer Kleingartenanlage an der Elper Straße in Scherlebeck. Bislang liegen der Polizei 16 Strafanzeigen vor. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die unbekannten Täter Werkzeuge und elektronische Geräte. Zum Teil wurden Fenster und Türen aufgebrochen, um das Innere der Lauben durchsuchen zu können. In einem Fall fanden die Beamten eine Taschenlampe auf, die sie sicherstellten, da sie zunächst keinem der Geschädigten zuzuordnen war. Es liegen Videoaufzeichnungen vor, die drei junge Männer zeigen. Näheres ist noch nicht bekannt.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell