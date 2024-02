Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Extrasicherung verhindert Einbruch

Recklinghausen (ots)

Auf der Johannesstraße ist ein Einbruch in ein Friseurgeschäft gescheitert, weil die Eingangstür zusätzlich abgesichert war. Zu dem Einbruchsversuch kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (16.02.). Da die Täter nicht herein kamen, wurde auch nichts gestohlen. Dieser Fall zeigt wieder, dass zusätzlicher Einbruchsschutz sinnvoll ist. Denn in der Regel wollen die Täter schnell irgendwo einsteigen - je länger es dauert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Täter von ihrem Vorhaben abrücken.

Machen auch Sie es den Einbrechern so schwer wie möglich und bauen Sie zusätzlichen Schutz an Fenster und Türen ein. Tipps zum Einbruchsschutz geben Ihnen unsere Experten der Kriminalprävention. Infos dazu und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-2

