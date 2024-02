Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 34-Jähriger begrapscht Frau

Recklinghausen (ots)

Eine 40-jährige Frau aus Essen ist am Sonntagnachmittag im Schwimmbad am Konrad-Adenauer-Platz von einem Mann belästigt worden. Die Frau war gegen 16.40 Uhr im "Strudel". Dabei soll ihr ein anderer Badegast mehrfach an den Po gefasst haben. Die 40-Jährige meldete den Vorfall direkt einer Schwimmbad-Mitarbeiterin, woraufhin auch die Polizei verständigt wurde. Der 34-jährige Mann aus Dorsten erhielt einen Platzverweis, anschließend wurde er mit zur Polizeiwache genommen. Gegen ihn wird wegen sexueller Belästigung ermittelt.

