Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240219-3: Polizisten stoppen Tatverdächtige nach Zeugenhinweis

Pulheim (ots)

Junge Männer sollen Mauer mit Farbe besprüht haben

Polizisten haben am frühen Sonntagmorgen (18. Februar) zwei Verdächtige (21, 22) in Pulheim gestoppt und kontrolliert. Den jungen Männern wird vorgeworfen Graffiti an eine Mauer am Bahnhof gesprüht zu haben.

Gegen 2.45 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei. Er habe eine Gruppe junger Männer dabei beobachtet, wie diese Farbe an eine Mauer an der Mittelstraße gesprüht haben sollen. Sie seien mit Bandanas und Tüchern maskiert gewesen. Die alarmierten Beamten fuhren zum Tatort, nahmen den Sachverhalt auf und stellten Spraydosen sicher.

Kurze Zeit später kontrollierten Beamte zwei dunkel gekleidete Verdächtige im Bereich der Straße "Nelkenweg", auf die die Beschreibung des Zeugen passte. Zudem fielen den Polizisten Farbspritzer an der Kleidung des 21-Jährigen und des 22-Jährigen auf. Sie durchsuchten die nunmehr Beschuldigten und fertigten Strafanzeigen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02271 81 0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

