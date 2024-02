Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240219-2: Zwei Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten ordneten zwei Blutproben an

Polizisten kontrollierten am vergangenen Wochenende in Pulheim und Kerpen zwei Autofahrer. Einer stand im Verdacht, unter dem Einfluss von Alkohol gefahren zu sein. Der andere stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich am Samstagabend (17. Februar) bei der Polizei. Er habe gegen 18.20 Uhr einen Autofahrer (49) beobachtet, der augenscheinlich alkoholisiert Bier an einem Kiosk in Pulheim-Stommeln kaufte. Der Verdächtige soll dann schwankend zu seinem Auto gegangen und davon gefahren sein. Wenig später habe der Zeuge den Fahrer in seinem Wagen auf dem Parkplatz an der Straße "In den Benden" gesehen.

Polizisten stoppten den Fahrer noch auf dem Parkplatz. Sie führten einen Atemalkoholvortest durch. Dieser ergab einen Wert von knapp unter drei Promille. Eine Ärztin entnahm auf Anordnung der Polizisten in einem Krankenhaus eine Blutprobe. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und fertigten eine Strafanzeige. Der 49-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Polizisten fiel in der Nacht zu Sonntag (18. Februar) gegen 0.15 Uhr in Kerpen auf der Erfttalstraße ein Autofahrer (19) auf. Sie fuhren hinterher und gaben Anhaltezeichen. Der 19-Jährige missachtete dann beim Abbiegen das Rotlicht einer Ampel und geriet bei einem Abbiegevorgang auf die Gegenfahrbahn. Kurz darauf stoppte er seinen Wagen.

Während der Kontrolle stellten die Beamten den Geruch von Cannabis im Fahrzeug fest und der 19-Jährige reagierte auffallend verlangsamt auf die Ansprache der Polizisten. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis. In einem Krankenhaus entnahm ein Arzt auf Anordnung der Polizisten eine Blutprobe. Die Beamten stellten den Führerschein des Autofahrers sicher. Er muss sich in einem Strafverfahren verantworten.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell