Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Mit Schmuck und Bargeld flüchteten Unbekannte nach einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Prosperstraße. Zu dem Einbruch kam es am Samstag zwischen 15:30 Uhr und 18:45 Uhr. Sämtliche Räume wurden nach Beute durchsucht. Den Bewohnern der Wohnung kamen im Treppenhaus zwei Frauen mit Kopftuch (eins weiß, das andere lila) entgegen, die ihnen verdächtig vorkamen. Ob die Frauen tatsächlich etwas mit dem Einbruch zu tun haben, ist nicht bekannt.

Dorsten

Über die Terrassentür gelangten unbekannte Täter am Samstagabend in eine Doppelhaushälfte am Pater-Dietrich-Ring. In allen Räumen was erkennbar, dass die Täter nach Beute gesucht haben. Mit Schmuck und Bargeld flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde bei einer Bäckerei-Filiale Im Harsewinkel eine Scheibe eingeschlagen - vermutlich um dort einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen schoben die unbekannten Täter zuerst das Rollo eines Fensters hoch, fixierten es und zerstörten dann die Scheibe. Ob die Täter im Gebäude waren und ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Marl

An der Wallstraße brachen Unbekannte am Freitag zur Tageszeit in ein Wohn- und Geschäftshaus ein. Über den Balkon im ersten Obergeschoss gelangten die Einbrecher in die Räume. Sämtliche Schränke wurden nach Beute durchsucht. Die Täter nahmen einen Messerblock mit und flüchteten unerkannt.

Waltrop

Bereits am Freitagabend gelangten Unbekannte über ein Schlafzimmerfenster im ersten Obergeschoss in die Räume einer Doppelhaushälfte an der Velsenstraße. Die Einbrecher hebelten das Fenster auf und durchsuchten die Räume nach Beute. Zum Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Täter flüchteten durch die Terrassentür.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell