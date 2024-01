Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240130 - 0099 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach Crackhandel

Frankfurt (ots)

(th) Am Montag, den 29. Januar 2024 beobachteten Polizeibeamte gegen 12.50 Uhr einen 34-jährigen Drogendealer, wie dieser im Eingangsbereich einer Spielothek in der Niddastraße Crack an eine 41-jährige Frau verkaufte.

Nachdem die Käuferin im Nahbereich einer Kontrolle unterzogen wurde, erfolgte die Festnahme des 41-Jährigen. Er führte noch über 2 Gramm Crack sowie ca. 220 Euro Bargeld bei sich. Bei der nachfolgenden Wohnungsdurchsuchung beim Beschuldigten wurde kein weiteres Betäubungsmittel aufgefunden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

