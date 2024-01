POL-F: 240129 - 0097 Frankfurt - Bornheim: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Frankfurt (ots) - (lo) In Ginnheim kam es am Samstag (27.01.24) zu volksverhetzenden Äußerungen, in Bornheim am Sonntag (28.01.24) zu einer israelfeindlichen Farbschmiererei. Bei den Äußerungen konnte ein Jugendlicher von der Polizei festgenommen werden. Im Fall der Farbschmiererei sucht die Polizei nach Zeugen. ...

mehr