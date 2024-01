Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240129 - 0096 Frankfurt - Sachsenhausen: Raubgut fällt ins Wasser - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(kr) In der Nacht zu Montag (29. Januar 2024) versuchten zwei unbekannte Täter einen 28-jährigen Mann im Bereich des Sachsenhäuser Mainufers auszurauben.

Gegen 00.40 Uhr befand sich der 28-Jährige in Begleitung einer 23-jährigen Frau fußläufig am "Sachsenhäuser Ufer" auf dem Weg zum Eisernen Steg. Zwei unbekannte Männer näherten sich den beiden und erkundigten sich nach dem Weg. Dabei kam ihnen einer der beiden Männer so nah, dass er dem Geschädigten in die Manteltasche greifen konnte. Zwischen den beiden entwickelte sich eine Rangelei, bei der die Manteltasche des 28-Jährigen riss und deren Inhalt, ein Brillenetui samt Brille und eine Zigarettenschachtel, in den Main fielen. Daraufhin flüchteten beide Täter in Richtung "Alte Brücke". Sie können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 175-180 cm groß, dunkle kurze Haare, 3-Tage-Bart; dunkel gekleidet, sprach vermutlich spanisch.

Täter 2:

Männlich, ca. 180 cm groß, wenig bis keine Haare; trug eine hellblaue Sportjacke mit weißen Akzenten.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Tätern machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 51499 beim zuständigen Fachkommissariat oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell