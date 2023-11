Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Neuleiningen (ots)

Am 31.10.2023 gegen 19:35 Uhr kam es In den Schelmenäckern in Neuleiningen zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter versuchten ein Fenster des Anwesens aufzuhebeln, wobei die Fensterscheibe zu Bruch ging. Die im Haus befindliche Eigentümerin schaltete daraufhin das Licht an, um nachzusehen was passiert ist. Hierbei konnte sie noch eine Person wegrennen sehen. Eine nähere Beschreibung der Person liegt nicht vor.

Sollten Sie zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße In den Schelmenäckern wahrgenommen haben, setzen Sie sich bitte mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung.

