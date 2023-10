Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrollstelle deckt Trunkenheitsfahrt sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis auf

Grünstadt (ots)

Am 31.10.2023 im Zeitraum zwischen 11:45 Uhr bis 13:30 Uhr wurde von Kräften der Polizeiinspektion Grünstadt am Mitfahrerparkplatz an der BAB 6 sowie im Talweg in Grünstadt eine Kontrollstelle eingerichtet.

Unter den kontrollierten Fahrzeugführern konnten insgesamt acht Personen ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt werden, was ein Verwarnungsgeld von 30 Euro nach sich zieht. Sieben Fahrzeugführer verwendeten ein Mobiltelefon während der Fahrt. Der Bußgeldkatalog sieht hierfür ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt im Verkehrszentralregister vor.

Bei einem 28-jährigen Fahrzeugführer konnte ermittelt werden, dass ein aktuelles Fahrverbot vorliegt, weswegen ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erfasst wurde.

Weiterhin konnten bei einem 26-jährigen PKW Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem Bußgeldverfahren wegen Trunkenheitsfahrt verantworten.

