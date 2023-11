Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: tödlicher Verkehrsunfall Pkw gg. Zugmaschine (Lkw)

Herborn: Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es auf der Bundesstraße 255 zwischen den Ortschaften Herborn und Driedorf. Ein 41-jähriger Fahrer eines Pkw Suzuki-Swift aus Herborn befuhr die genannte Bundesstraße aus Herborn in Fahrtrichtung Driedorf. Im Bereich einer Steigung in unmittelbarer Nähe zur A 45 fuhr der Pkw-Fahrer aus derzeit ungeklärter Ursache auf eine vorausfahrende Sattelzugmaschine (ohne Auflieger) eines 54-jährigen Fahrers aus Mücke auf. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Hilfs- und Rettungsdienste und der Polizei waren im Einsatz. Die Bundesstraße musste im genannten Bereich für insgesamt 4 1/2 Stunden voll gesperrt werden. Neben der polizeilichen Unfallaufnahme wurde seitens der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger für Unfallursachenermittlungen mit der Untersuchung des Unfallgeschehens beauftragt. Sollten Zeugen den Verkehrsunfall beobachtet haben, so werden sie gebeten sich bei der Polizeistation in Herborn (Tel. 02772/47050) zu melden.

