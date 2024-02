POL-RE: Castrop-Rauxel: Drei Verletzte bei Unfall auf B235

Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall auf der Hebewerkstraße wurden am Sonntagnachmittag fünf Personen leicht verletzt. Eine 57-jährige Autofahrerin aus Oer-Erkenschwick fuhr gegen 13.20 Uhr auf der Hebewerkstraße in Richtung A2. Etwa in Höhe der Waltroper Straße musste die Frau verkehrsbedingt abbremsen, dabei fuhr ihr ein 28-jähriger Waltroper mit seinem Pkw von hinten auf. Zudem fuhr dem 28-jährigen Waltroper ...

