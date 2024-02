Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Jugendlicher attackiert 14-Jährigen

Recklinghausen (ots)

Im Springfeld ist am Dienstagmittag ein 14-Jähriger aus Bottrop von einem anderen Jugendlichen angegriffen worden. Der 14-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden, nach ersten Informationen wurde er schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 16-jährige Tatverdächtige aus Bottrop gegen 13.30 Uhr dem 14-Jährigen "aufgelauert" und ihn dann mehrfach geschlagen. Auch von Tritten war die Rede. Zeugen waren auf die körperliche Auseinandersetzung aufmerksam geworden und hatten offenbar lautstark in Richtung der Jugendlichen gerufen, woraufhin der 16-Jährige aufhörte. Die Zeugen riefen auch die Polizei. Nach ersten Ermittlungen hatte es bereits im Vorfeld Streit gegeben, demnach kennen sich die Jugendlichen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

