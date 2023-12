Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Bar - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Montag (11.12.2023) stiegen Unbekannte in eine Bar in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen ein und brachen einen Spielautomaten auf. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Wer hat die Tat beobachtet oder im Bereich der Bahnhofstraße Ecke Maxstraße verdächtige Personen wahrgenommen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell