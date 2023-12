Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots)

Am Montagvormittag (11.12.2023) kontrollierten Polizeikräfte einen 29-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Wormser Straße. Die Beamten konnten bei dem Fahrer Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung feststellen. Der 29-Jährige räumte auch ein vor zwei Tagen Marihuana geraucht zu haben. Ihm wurde in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen. E-Scooter sind gerade in Städten ein beliebtes Fortbewegungsmittel.

E-Scooter sind gerade in Städten ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Viele kennen die Regeln zur Nutzung eines E-Scooters jedoch nicht. Beim Thema Alkohol und Drogen gelten die gleichen Vorschriften wie beim Autofahren. Fahren Sie daher nur nüchtern mit einem E-Scooter!

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell