Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Raub - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (11.12.2023), gegen 19:15 Uhr, war eine 49-jährige Radfahrerin auf der Hannelore-Kohl-Promenade unterwegs. Im Bereich des dortigen Spielplatzes an der Inselbastei stieg sie kurzzeitig von ihrem Rad ab. In diesem Moment kam ihr ein Unbekannter Fußgänger entgegen, welcher sie zunächst um 10 Euro bat. Als die Frau verneinte, griff der Unbekannte nach dem in ihrer Gesäßtasche befindlichen Geldbeutel. Die 49-Jährige stieß den Mann von sich weg, woraufhin dieser ihr mehrfach ins Gesicht schlug. Die Frau stürzte und der Unbekannte flüchtete ohne Beute in Richtung Schneckennudelbrücke. Die 49-Jährige wurde durch den Rettungsdienst versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter wurde als circa 20-30 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß beschrieben. Er trug schwarze kurze Haare, einen Vollbart und eine schwarze Jacke und sprach deutsch mit einem arabischen oder türkischen Akzent.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität des Täters geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

