POL-DA: Kelsterbach: Autos geplündert und geflüchtet/Wer kann Hinweise geben?

Kelsterbach (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht zum Freitag (03.11.) und in der Nacht zum Samstag (04.11.) an insgesamt drei Fahrzeugen, die im Langer Kornweg abgestellt waren, zu schaffen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bauten die Kriminellen in der Nacht zum Freitag an zwei der Autos die Frontscheinwerfer und in einem Fall zudem die Außenspiegel aus und flüchteten mit ihrer Beute im Anschluss unerkannt. In der Nacht zum Samstag zerstörten Unbekannte die Scheibe eines auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts geparkten BMW und entwendeten das Lenkrad, die Airbags, das Armaturenbrett und das Navigationsgerät. Auch in diesem Fall wurden zudem die Frontscheinwerfer ausgebaut und gestohlen. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 erbeten.

