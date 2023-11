Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kreis Bergstraße: Kriminalpolizei ermittelt nach mehreren Einbrüchen

Wer kann Hinweise geben?

Bergstraße (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Bereich der Bergstraße zu mehreren Einbrüchen. Dabei nahmen Diebe nicht nur Wohnungen ins Visier. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Mit Rädern und sechs Fässern Motoröl flüchteten Kriminelle in der Nacht zum Freitag (3.11.) von einer Zwingenberger Werkstatt in der Gernsheimer Straße. Zuvor beschädigten die Diebe die an den Containern angebrachten Vorhängeschlösser.

Am Freitagabend (3.11.) hebelten noch unbekannte Täter zwischen 17.15 und 23.15 Uhr die Balkontür eines Einfamilienhauses in der Kirchbergstraße in Heppenheim auf. Anschließend durchsuchten die ungebetenen Gäste die Wohnräume und flüchteten anschließend unerkannt, unter anderem mit Schmuck sowie Bargeld.

Kriminelle verschafften sich in der Nacht zum Samstag (4.11.) zwischen 3 und 7.15 Uhr Zutritt zu Büroräumen eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Straße "Außerhalb" in Lampertheim. Dabei beschädigten die Täter mehrere Türen sowie einen Tresor. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit Bargeld vom Tatort.

Auch in Biblis gelangten noch unbekannte Täter am Sonntagnachmittag (5.11.) zwischen 15 und 18 Uhr in eine Scheune sowie in ein angrenzendes Wohngebäude in der Kirchstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen die Kriminellen die Räume ohne Beute und flüchteten unbemerkt.

Die weiteren Ermittlungen in den Vorfällen dauern derweil an. Wenn Sie zu den genannten Sachverhalten Hinweise auf die Täter geben können, werden Sie gebeten, sich bei dem Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell