POL-DA: Darmstadt: Kriminelle erbeuten Bargeld

Zeugen nach Einbruch gesucht

Darmstadt (ots)

Zwischen Samstagmittag (4.11.) und Sonntagmorgen (5.11.) gelangten Kriminelle in ein Mehrfamilienhaus im Fiedlerweg. Auf der Suche nach Beute entwendeten sie nach jetzigem Stand unter anderem Bargeld. Im Anschluss suchten sie das Weite. Wie sie in die Wohnung gelangen konnten, muss im Rahmen der Ermittlungen von der Kripo in Darmstadt (K21/22) geprüft werden. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen können sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung setzen.

