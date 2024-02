POL-RE: Castrop-Rauxel: Kind von Auto erfasst und leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Bei einem Auffahrunfall auf der Dorstener Straße wurden zwei Kinder leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Die beiden Autofahrer, ein 54-Jähriger Schermbecker und eine 29-jährige Dorstenerin, standen am Dienstag um 18.35 Uhr, in Höhe der A 52, an einer Ampel. Beim Anfahren kam es zum Auffahrunfall, wobei der Schermbecker der Dorstenerin von hinten auffuhr. Die ...

