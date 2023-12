Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken und zu schnell fahrend Autounfall verursacht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde gegen 03.20 Uhr über Notruf ein offenbar liegengebliebenes Fahrzeug auf der Mannheimer Straße gemeldet. Eine alarmierte Streife des Polizeireviers Weinheim konnte an der genannten Örtlichkeit einen Volvo mit zwei platten Reifen auf der linken Seite und leichten Beschädigungen an der Stoßstange entdecken. Der mutmaßliche Fahrer und seine Begleitung waren bereits ausgestiegen. Der 62-jährige mutmaßliche Fahrer gab spontan zu, die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs in der Kurve wohl unterschätzt zu haben. Deshalb sei er mit dem Bordstein kollidiert.

Bei der Personalienaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, was sich sodann durch einen Atemalkoholtest bei dem 62-Jährigen mit einem Wert von knapp über 2 Promille bestätigte. Nach dem Transport zum Polizeirevier musste er dort noch eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der beschädigte Volvo wurde von der Unfallstelle abgeschleppt.

Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

