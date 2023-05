Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Geschwindigkeitskontrollen

Grünstadt (ots)

Am Donnerstag, 11.05.2023 zwischen 21:40 Uhr und 23:30 Uhr, wurden in der Weinstraße in Grünstadt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Es passierten ca. 50 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Davon konnten sechs Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 67 km/h.

