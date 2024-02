Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerverletzter Mann

Zella-Mehlis (ots)

Drei Männer befanden sich am Samstag gegen 22:30 Uhr vor dem Bahnhofsgebäude in der Suhler Straße in Zella-Mehlis. Ein Zeuge sah die Personen und als er wenige Momente später wieder in deren Richtung schaute, lag ein 20-Jähriger blutüberströmt am Boden. Zwei der Männer, ein 31 Jahre alter Mann türkischer und ein 30-jähriger Mann libyscher Herkunft, flüchteten in Richtung eines Industriegebietes und konnten von Polizisten gestoppt und festgenommen werden. Der Schwerverletzte kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Warum der Streit derart eskaliert und der 20 Jahre alte Mann so schwere Kopfverletzungen davontrug, ist derzeit Ermittlungsgegenstand der Kriminalpolizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0050512/2024 zu melden.

