LPI-SHL: betrunken von der Weihnachstfeier nach Hause

Suhl (ots) - In der Zeit von Freitag, 16:00 Uhr bis Samstag, 11:00 Uhr wurde die linke Fahrzeugseite eines Pkw Passat mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Das Kfz war in der Otto-Bruchholz-Straße in Suhl abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Wer kann Angaben zum Täter machen? ID-Suhl, Tel. 03681-369-224 Aktenzeichen 0334979/2023 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr