LPI-SHL: Betrug durch Phishing und Zugriff auf Bankdaten

Bad Salzungen (ots) - Freitagmittag (22.12.2023) ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Sophienstraße in Bad Salzungen. Eine 85-Jährige hatte gerade die Leimbacher Straße mit ihrem Rollator überquert, als sie von einer 75-Jährigen Fahrzeugführerin angefahren wurde. Die Fußgängerin stürzte durch den Zusammenstoß und musste verletzt ins Klinikum gebracht werden. Am Auto entstand nach ersten ...

