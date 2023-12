Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 27.11.23, 11:30 und Montag, 04.12.23,09:30 Uhr drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Schlafzimmerfensters in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Kästenbusch" ein. Dort wurde versucht einen Tresor aufzuflexen. Auf Grund des Schadensbildes und des entstandenen Drecks ist davon auszugehen, dass sich der oder die Täter länger im Haus aufgehalten und entsprechend Lärm verursacht haben. Das Öffnen des Tresors misslang augenscheinlich. Ob andere Gegenstände entwendet wurden, konnte bislang nicht geklärt werden, da sich die Hauseigentümer im Ausland befinden. Zur Sachschadenshöhe kann aus diesem Grund aktuell keine Aussage getroffen werden. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen oder Personen geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Neustadt telefonisch unter 06321-8540 oder per Email kineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell