Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 12/13.04.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung

Am 12.04.2024; 21:00, kam es in Visbek, Habichtskamp, zu einem Verkehrsunfall durch Fehler beim Rückwärtsfahren. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 32-jährige Unfallverursacher aus Visbek unter dem Einfluss von Alkohol stand und nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Visbek - Brand in einem Sägewerk mit hohem Sachschaden

Am 12.04.2024; 13:11 Uhr, geriet in Visbek, OT Norddöllen, aus bislang unbekannter Ursache eine Filteranlage eines Sägewerkes in Brand. Durch ein Großaufgebot der eingesetzten Feuerwehren aus Visbek/ Rechterfeld, Lutten und Vechta, konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Millionenhöhe. Zu Personenschäden kam es nicht. Die Ermittlungen zur Brandentstehung dauern an.

