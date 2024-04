Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg vom 13.04.2024 bis 14.04.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht beim Krankenhaus - Zeugen gesucht - Auf dem Friedhofs-Parkplatz neben dem Krankenhaus Friesoythe kam es am Samstag zwischen 16:55 Uhr und 18:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bisher unbekannte Person beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den schwarzen Opel des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich bitte bei der Polizei Friesoythe unter 04491-93390.

Mittelsten-Thüle - Motorradfahrer nach Verkehrsunfall auf der B72 schwer verletzt - Am frühen Samstagabend kam es auf der Bundesstraße 72 in Mittelsten-Thüle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 38jährige Pkw-Fahrerin aus Friesoythe befuhr die Bundesstraße aus Cloppenburg kommend in Richtung Friesoythe. Als sie verkehrsbedingt abbremste, fuhr der 24jährige Motorradfahrer aus Drebber auf den Pkw auf. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zum Zwecke der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt.

